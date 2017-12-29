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Everton efsanesinden Cenk Tosun tweet’i

Everton'ın efsane isimlerinden Don Hutchison, Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir tweet attı.
09:2629 Aralık 2017
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Everton efsanesinden Cenk Tosun tweet’i

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’da 1997-2000 yılları arasında forma giyen Don Hutchison’dan Cenk Tosun tweeti geldi.

Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun adım adım İngiltere Premier League’e ilerliyor. Son olarak Everton milli futbolcu için teklifini yükseltirken İngiliz ekibinin eski oyuncularından Hutchison, Cenk hakkında görüşünü aktardı.

Hutchison, twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak; “Everton umarım Cenk Tosun’u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk’i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!” yorumunda bulundu.

29 Aralık 2017 Cenk Tosun`dan `veda` gibi iki beğeni! Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Twitter hesabından beğendiği son iki 'tweet' veda söylentilerini güçlendirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun Don Hutchison everton ingiltere sosyal medya transfer twitter
Son güncelleme: 09:58 | 29.12.2017
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