Cenk Tosun’dan ‘veda’ gibi iki beğeni!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Twitter hesabından beğendiği son iki 'tweet' veda söylentilerini güçlendirdi.

SKOR ÖZEL / Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor’u 4-1 yendiği karşılaşma siyah-beyazlılara tur kapısını neredeyse tamamen aralamasının yanında başka bir öneme da sahip. Zira bu maç Everton’ın yakın markaja aldığı ve 20 milyon Euro’nun üzerinde rekor bir bedelle renklerine katmak istediği Cenk Tosun’un Beşiktaş formasını terlettiği son maç olabilir. Karşılaşmanın ardından Cenk Tosun’un üçlü çektirmesi ve Şenol Güneş’in öğrencisine bakışı sosyal medyada gündeme otururken Cenk Tosun’un kişisel Twitter hesabından beğendiği son iki ‘tweet’ adeta veda ihtimalinin oldukça kuvvetlendiğini gösterdi.

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