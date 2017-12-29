Cenk Tosun sorusuna Tolgay’dan esprili cevap!

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yendiği maçın ardından konuşan Tolgay Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan, Cenk Tosun’un Everton’a gideceği yönündeki haberler hakkında da konuştu.

‘Cenk Tosun İngiltere’de başarılı olur mu?’ sorusunu yanıtlayan Tolgay, ”Galiba Fransa’ya gidecek. Şaka yapıyorum, olur tabii. Avrupa’da herkes artık Beşiktaş’ı tanıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya veda üçlüsü, Şenol Güneş istemem dedi... İlgili Haberi Oku

MİLLİ TAKIM CEVABI

‘2018’de seni Milli Takım formasıyla görecek miyiz?’ sorusuna da cevap veren Tolgay ”İnşallah göreceğiz. Çok büyük baskı yok şu anda, maalesef Dünya Kupası’na gidemedik. İnşallah 2018’de Tolgay Arslan’ı orada görürüz” dedi.

”Güzel bir sonuç aldık, 3 puanı hak ettik. Belki 1-2 gol daha fazla atabilirdik. Yılın son maçı zor oluyor, bir de kupa maçı. Kazanmak istedik, tabii ki de arada sırada %100 konsantre olamadık. Bu normal bir şey.”