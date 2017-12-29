Çaykur Rizespor Galip Güzel ile anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu Galip Güzel'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’dan orta saha oyuncusu Galip Güzel ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili takımın Basın Sözcüsü Hasan Bakır, Galip Güzel ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Çaykur Rizesporumuz Sivasspor’da forma giyen Galip Güzel ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Galip Güzel’e kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Galip Güzel, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig’de toplam 8 maçta 417 dakika süre aldı, 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş`ın Boyko, Aras ve Veli Kavlak sıkıntısı Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta Boyko, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın durumları sıkıntı yaratıyor. İlgili Haberi Oku