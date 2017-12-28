Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu | Boluspor 2-1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Boluspor'a 85 ve 88'de kalesinde gördüğü gollerle 2-1 yenildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor, kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip son bölümde bulduğu gollerle rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. 19. dakikada İrfan’ın ceza sahası alanının dışından şutu, az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada, Olcan’ın pasıyla buluşan Muğdat’ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. 63. dakikada orta sahada kaptırılan topla buluşan Muğdat, savunmayı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0. 70. dakikada Olcan savunmayı aşarak ceza sahasına girdi. Olcan’ın şutunu kaleci Ertuğrul tek hamlede yakaladı.

85. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası içine ortasına ters vuruş yapan Kadir, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 87. dakikada Akabueze’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in vuruşu direkten döndü.

88. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Melih’in düzgün vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Aslanboğa, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

BOLUSPOR: Ertuğrul – Göksu, Pedro Franco, Diarra, Caner, Burak (Dk. 71 Yusuf Emre), Özgür, İrfan (Dk. 77 Furkan), Melih, Guido (Dk. 84 Akabueze), Poepon

TM AKHİSARSPOR: Bora – Alperen, Mustafa Yumlu (Dk. 46 Orhan), Caner Osmanpaşa (Dk. 67 Sissoko), Kadir, Eray, Aykut, Soner, Olcan, Muğdat (Dk. 76 Onur), Hora

GOLLER: Dk. 85 (KK) Kadir, Dk. 88 Melih (Boluspor) – Dk. 63 Muğdat (TM Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Diarra, Ertuğrul (Boluspor) – Mustafa Yumlu, Soner, Hora (Akhisarspor)