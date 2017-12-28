Uğur Meleke: Cenk Tosun’un Everton’a gitmesi mantıklı değil

Spor yazarı Uğur Meleke, Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa gitmesi gereken takımın Everton olmadığını söyledi ve Milli futbolcuya takım önerdi.

Uğur Meleke, Cenk Tosun’un Everton’a transferiyle ilgili iddiaları Radyospor’a değerlendirdi.

Meleke şunları söyledi:

“Cenk, Everton’a giderse Şampiyonlar Ligi’ni unutacak. Şimdi bu ligde oynayan takımdan çıkıp Everton’a gitmesi bana mantıklı gelmiyor. Cenk 26 yaşında bir oyuncu 4 yıllık kontrat imzalaması kısa vadede bir şey yapamazsın. Cenk eğer transfer olacaksa Şampiyonlar Ligi kapasitesinde bir takıma gitmesini isterim. Mesela Liverpool. Cenk Liverpool’a giderse her türlü oynar.”

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