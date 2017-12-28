THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

THY Euroleague’de normal sezonun 15. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Real Madrid’e 79-77’lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler seyircisinin önünde kıran kırana geçen maçta parkeden mağlup ayrılırken 15 maç sonunda 6. kez kaybetti. Real Madrid’in de temsilcimiz Fenerbahçe gibi 9 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Maça çok iyi başlayan ancak ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte rakibinin dönüşüne engel olamayan temsilcimiz, bu sezon evindeki üçüncü mağlubiyetini tattı. Fenerbahçe’de Brad Wanamaker, 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken son pozisyonda maçı uzatmaya taşıma fırsatını değerlendiremedi. Jan Vesely’nin maçın son bölümünde Luka Doncic’e yaptığı sportmenlik dışı faul ise karşılaşmanın sonunda kırılma noktası oldu.

Konuk ekipte ise Luka Doncic 20 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Madrid’de Doncic’e ek olarak Felipe Reyes ve Trey Thompkins 13’er sayıyla genç yıldıza destek verdi.

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