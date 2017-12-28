Terim kaldığı yerden

Fatih Terim hem Galatasaray camiası hem de Türk futbolu için çok önemli bir isim. Onun tekrar Galatasaray'da göreve başlamış olması hem camiayı hem de futbol kamuoyunu etkiledi. Göztepe maçındaki dolu tribünler ve hocaya gösterdikleri büyük sevgi her şeyi anlatıyordu. Fatih hocanın gelişi takım üzerindeki motivasyonla kendisini gösterdi. Oyuncuların isteği ve maça konsantrasyonu Terim etkisiydi. Karşılaşmanın hemen başında kalelerinde gol görmelerine rağmen oyun disiplininden kopmadan rakip kaleye yüklendiler.

Beraberlik golünü çok çabuk buldular. Aslında Gomis biraz gününde olsaydı maç ilk yarıda lehlerine dönebilirdi. Galatasaraylı futbolcular sert futbol ortaya koyup çok faul yaptılar. Bu Fatih Terim takımının karakteri. Kart konusunda biraz dikkatli olmaları gerekli. Tüm bunlara karşın Göztepe öne geçmiş olmasına rağmen oyunu çirkinleştirmeden mücadele etti. Katı savunma yaptılar ancak yeterli oranda direnemediler. Galatasaray'da Rodrigues ve Feghouli'nin kilidi açan performansları sonuçta çok etkiliydi. Rodrigues'in erken sakatlanması şanssızlık olarak görüldü ancak onun yerine oyuna giren Yasin maçın kaderini değiştiren adam oldu.

Karşılaşmanın Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu cesaretli maç yönetti. Maçın başında Göztepe lehine vermiş olduğu penaltı kararında haklıydı. Fernando'nun rakibine yaptığı hareket turuncuydu.Sarı kararını çok eleştirmemek lazım. Bana göre hakemin maçtaki en büyük hatası ikinci yarının başında Sabri'nin Yasin'e yapmış olduğu penaltı hareketini devam ettirmiş olmasıydı. Eğer maçberabere bitseydi bu pozisyon maçın önüne geçerdi.