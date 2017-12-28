Terim ile TFF davasına bilmece gibi atama!

Fatih Terim’le tazminat nedeniyle davalık olan TFF, ilginç bir avukat seçiminde bulundu. PFDK başkanlığından istifa ettirildiği iddiaları ayyuka çıkan Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, şimdi federasyonu savunuyor.

TFF ile Fatih Terim arasında başlayan 13 milyon TL'lik (ek isteklerle 15.6 milyon TL) tazminat davasında ilginç bir durum dikkat çekti. Federasyon, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kongre üyesi olan, bir dönem Ç.Rizespor'da yöneticilik yapan eski PFDK Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu'nu bu davada avukat olarak atadı.

Terim'e tazminat ödememek için her yolu deneyen TFF'nin, bu davayı kazansa da kaybetse de başarılı hukukçuya yüklü bir ödeme yapacağı belirtiliyor. PFDK'dan 20 Ağustos 2016'da ayrılan Karaahmetoğlu'nun istifa ettirildiği dedikodusu o dönem ortaya atılmış, hakkında FETÖ soruşturması olduğu iddiası ise TFF tarafından yalanlanmıştı.

Bir dönem Rize Barosu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Karaahmetoğlu'nun eşi de aynı adliyede asliye hukuk hâkimi olarak görev yapıyor.

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