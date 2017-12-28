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Robin van Persie’den ‘elektronik sigara’ iddiaları hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie, kulüp tesislerinde elektronik sigara içtiği haberlerinin yalan olduğunu açıkladı.
13:1428 Aralık 2017
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Robin van Persie’den ‘elektronik sigara’ iddiaları hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, tesislerde elektronik sigara içtiği iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana olaylarıyla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, elektronik sigara içtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Yıldız futbolcu, “Yine yalan haberler. Bir sonraki ne? Günlük saçmalıkları dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı

28 Aralık 2017 Yok artık Van Persie! Son bombası: Elektronik sigara Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'tan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor. İlgili Haberi Oku

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