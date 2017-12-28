Portekiz’de şike skandalı patladı: 100 bin euro’luk bahis ortaya çıkardı

Portekiz'de yayın yapan SIC TV kanalı ülkenin birinci lig takımlarından Rio Ave'de 4 futbolcunun Feirense maçını kaybetmeleri için para aldıklarını iddia etti.

Kanal ayrıca polisin bu olaydan haberdar olduğunu ve soruşturma yürütüldüğünü de bildirdi.

Habere göre Feirense ile Rio Ave arasında geçen sezon 20. haftada oynanacak maç önecesi Rio Ave’li 4 oyuncu maçı kaybetmeleri için kendilerine verilen parayı kabul etti.

Geçen yıl Porto Polisi’nin konuyla ilgili gizli bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Adı geçen maçta Feirense, Rio Ave’yi 2-1 mağlup etmişti. Maç öncesinde aşırı bahis hareketi espit edilmişti. Çin’den bir kişinin Feirense galibiyetine 100 bin euro bahis oynadığı anlaşılınca bahisler durdurulmuştu.

Bahis şikesi olduğu belirtilen olayın sadece 4 Rio Ave’li oyuncuyla sınırlı olmadığı, Portekiz Premier Ligi’nde mücadele eden birçok oyuncunun soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.

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