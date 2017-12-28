Oğuzhan Özyakup’un adı, sahaya verildi!

Beşiktaş'ın Hollanda doğumlu milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un adı, Hollanda'da doğduğu şehirdeki bir halı sahaya verildi

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için doğup büyüdüğü Hollanda'nın Zaandam şehrinde halka açık bir halı saha inşa yapıldı. Gazete Habertürk’te yer alan habere göre şehrin belediye başkanı bizzat kendi yaptırdığı halı sahaya Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.

Sahanın ortasına Siyah-Beyazlı oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinin çizilmesi dikkat çekerken, 30 Aralık'ta yapılacak olan açılışa Ozzie'nin de katılacağı belirtildi.

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