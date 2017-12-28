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Oğuzhan Özyakup’un adı, sahaya verildi!

Beşiktaş'ın Hollanda doğumlu milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un adı, Hollanda'da doğduğu şehirdeki bir halı sahaya verildi
07:5228 Aralık 2017
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Oğuzhan Özyakup’un adı, sahaya verildi!

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için doğup büyüdüğü Hollanda'nın Zaandam şehrinde halka açık bir halı saha inşa yapıldı. Gazete Habertürk’te yer alan habere göre şehrin belediye başkanı bizzat kendi yaptırdığı halı sahaya Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.

Sahanın ortasına Siyah-Beyazlı oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinin çizilmesi dikkat çekerken, 30 Aralık'ta yapılacak olan açılışa Ozzie'nin de katılacağı belirtildi.

28 Aralık 2017 Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'la en çok uğraşan Mahmut Uslu Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı ve son günlerin en çok konuşulan olayı Cenk Tosun transferi ile ilgili önemli açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş hollanda Oğuzhan Özyakup
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