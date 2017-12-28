Neymar, Zuniga’nın yaptığı faulü unutamıyor!

Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda kariyerini bitme noktasına getiren sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı bir türlü unutamıyor. Verdiği bir röportajda o günlerde yaşadıklarını anlatan Neymar, “Hayatımın en kötü haftasıydı” ifadelerini kullandı.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Kolombiya ile karşılaşan ev sahibi ekip, Zuniga'nın yaptığı faul sonrası acı içinde yerde kalmış ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.

Neymar futbol kariyerini bitirebilecek düzeydeki sakatlık sonrasında kalan maçlarda oynayamamış ve Brezilya da yarı finalde karşılaştığı Almanya'ya 7-1 yenilerek ağır bir yenilgiyle turnuvaya veda etmişti. O anlar hakkında konuşan Neymar, “O sakatlık hayatımın en kötü anlarını geçirmeme neden oldu. Ağlıyordum, annemi ve babamı da ağlarken gördüm. Herkes çok üzgündü, dostlarım, ailem” şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu, “Yere düştükten sonra ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Doktor beni götürdü ve ağlamaya başladım çünkü çok acı çekiyordum ve hiçbir şey hissetmiyorum. Hastaneye gittikten sonra ‘sana iyi haberlerimiz var. İki santim daha kenara gelseydi felç olacaktın, kariyerin bitmişti' dediler” ifadelerini kullandı.