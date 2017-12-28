Mehmet Demirkol: Hemen kontratını sonlandırın! FIFA bir şey diyemez

Mehmet Demirkol, RVP'nin tesislerde elektronik sigara içme haberi ile ilgili olarak, 'Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcun varsa, kulübün böyle bir sporcuyla kontratını sona erdirme hakkı vardır' ifadelerini kullandı.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkoli, Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie’nin tesislerde elektronik sigara içtiği iddialarına sert çıktı.

‘DOĞRU OLMADIĞINI BİLSEK DE BAYILIYORUZ’

İşin güzelliği ve heyecanıyla ilgili Aykut Kocaman’a yapılan eleştiriler var. Yoksa kötü bir teknik direktör diyen yoktur herhalde. Fenerbahçe bütün bu maçlarını kazanırsa transfer olmaz demiştik. Yine başladık o geliyor bu gidiyor, bayılıyoruz o işlere… Doğru olmadığını bilsek de bayılıyoruz.

‘HERKES ANTRENÖR MODUNA UYARSA SIKINTI YOK’

Dün Aykut Hoca ‘oyuncular da ikna olursa’ dedi. Bütün takım Aykut Kocaman’ın antrenör moduna uyarsa sıkıntı yok. Valbuena için de yok başkası için de yok. Souza ve Topal’dan daha iyi bir oyuncu yok Fenerbahçe’nin elinde. Mecburen o noktaya dönüyorsun. Pereira da ilk önce Topal’ı oynatmıyordu ama sonuçta herkes oraya geliyor.

‘HEMEN KONTRATINI SONLANDIRIN’

Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcun varsa, kulübün böyle bir sporcuyla kontratını sona erdirme hakkı vardır. Buna UEFA FIFA bir şey diyemez ki. Bütün uyarılara rağmen tütün ürünü kullanıyorsa UEFA ve FIFA buna bir şey demez hemen kontratını sonlandırın.

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‘DURSUN ÖZBEK OLMASIN DA KİM OLURSA OLSUN’

Dursun Özbek’in karşısına bir aday çıkamaz. Öyle bir zaman yok. Planlama yapacaksın, liste yapacaksın… Muhalefet tabii ki var ama bu güne niye hazırlansın? Adam her şeyi mayısa göre hazırlamış. Burada asimetri var. Ancak şöyle olur. Muhalefetin hepsi bir araya gelir, Dursun Özbek olmasın da kim olursa olsun diye bir aday çıkarır. Mayısa kadar idare eder. Şu seçimin amacı seçim olmaması.

Robin van Persie`den `elektronik sigara` iddiaları hakkında açıklama Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie, kulüp tesislerinde elektronik sigara içtiği haberlerinin yalan olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

‘BAŞKAN FATİH TERİM’DİR ŞU ANDA!’

Herkesin itiraz ettiği bir seçimle başkan olunur mu? Bir insan bunu kendisine nasıl yakıştırır? Herkes ayakta, herkes itiraz ediyor. Buradan başkan olursan başkanlığın hep tartışmalı olur. Bugünkü güven oyu tamamen Fatih Terim’e. Başkan Fatih Terim’dir şu anda Dursun Özbek falan değil.

‘SANKİ NORVEÇ’TE OYNAMIŞ BİR JAPON’

Başkan Tudor’a, ‘burası Türkiye burada bunlar olabiliyor’ dediyse Dursun Özbek bir açıklama yapması gerekiyor.Böyle bir şey dememiştir. Tudor sanki Norveç’te futbol oynamış bir Japon gibi davranıyor. Hırvatistan’da ortalık karışıyor maçlarda sanki hiç bilmiyor. Sosyal medya ile geldi sosyal medya ile gitti işte bu kadar basit.

‘KESEMEZ DEDİM DÜNYANIN KÜFRÜNÜ YEDİM’

Kaan Ayhan Milli Takım’ın çok zor günlerinde çok iyi işler yaptı ama Galatasaray standartlarında bir kalite midir? Kafamda soru işaretleri var… Büyük takımların bir standardı var yani orada kaliteli oyuncular oynar. Belhanda’yı Hakan Çalhanoğlu kesemez dedim dünyanın küfrünü yedim.

‘ARDA İLE İMZA ATILMADI AMA ATILABİLİR’

Arda nerede oynar? Eğer Cenk giderse Babel santraforda oynar. Arda onun yerine geçer. ‘Arda ile imza atılmadı, ama atılabilir’ diyor bu haberler. ‘Arda o kadar fit duruma geldi ki İngiltere’de bile oynar. Türkiye’de hayli hayli oynar’ demek bu haberlerin alt metni.