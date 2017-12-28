Matus Bero, kendisine edilen küfürü sosyal medyadan paylaştı

Trabzonspor'un genç yıldızı Matus Bero, Konyaspor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın kendisine attığı küfürlü mesajları sosyal medyada paylaşarak, "Lütfen bana ve aileme saygı gösterin" dedi.

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