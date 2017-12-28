MAÇ SONUCU: Newcastle United 0-1 Manchester City | İngiltere Premier Lig 20. hafta

İngiltere Premier Lig 20. haftasında Newcastle United'a konuk olan lider Manchester City 1-0 galip geldi ve ikinci sıradaki Manchester United ile arasındaki puan farkını 15 yaptı. City üst üste 18. maçını da kazanmayı bildi.

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