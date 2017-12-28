Karabükspor tesislerinden eski başkanın ismi kaldırıldı
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kulüp tesislerinden kaldırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kaldırıldı.
Kardemir Karabükspor'un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti.
Tesislerin tabelasında yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı KARDEMİR AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.
Son güncelleme: 16:23 | 28.12.2017