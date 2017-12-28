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Karabükspor tesislerinden eski başkanın ismi kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kulüp tesislerinden kaldırıldı.
16:0428 Aralık 2017
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Karabükspor tesislerinden eski başkanın ismi kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kaldırıldı.

Kardemir Karabükspor'un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti.

Tesislerin tabelasında yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı KARDEMİR AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.

28 Aralık 2017 Mehmet Demirkol: Hemen kontratını sonlandırın! FIFA bir şey diyemez Mehmet Demirkol, RVP'nin tesislerde elektronik sigara içme haberi ile ilgili olarak, 'Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcun varsa, kulübün böyle bir sporcuyla kontratını sona erdirme hakkı vardır' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Hikmet Ferudun Tankut Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 16:23 | 28.12.2017
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