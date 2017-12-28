Juventus, Paulo Dybala’nın fiyatını belirledi

Juventus, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın transfer etmek istediği Paulo Dybala'nın bonservis bedelini belirledi.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Juventus, orta saha oyuncusu Paulo Dybala’nın fiyatını belirledi.

2015 yılında Palermo’dan transfer edilen Dybala, sergilediği performansla iki sezonda Juventus’un en kilit ismi olmayı başarırken birçok dev kulübün de dikkatini çekti.

İngiliz ekibi Manchester United’ın 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken Juventus’un Dybala için 133 milyon pound istediği öğrenildi.

Juventus ile 119 maça çıkan Dybala, 57 gol atıp 22 asist yaparken siyah beyazlı formalya lig ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Başarılı futbolcuyla Real Madrid, Barcleona ve Bayern Münih gibi takımların da ilgilendiği iddia edildi.

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