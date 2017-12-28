İngiltere’den flaş iddia: “Everton ile Beşiktaş, Cenk için 28 milyon Euro’ya anlaştı”

İngiliz basınında Cenk Tosun'un transferi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

Everton’ın ilgilendiği Cenk Tosun için yeni bir iddia ortaya atıldı. The Guardian Spor servisinin editörlerinden Ed Aarons kişisel Twitter hesabında ‘Everton, Cenk Tosun transferi konusunda Beşiktaş ile 25 milyon pound’a (28 milyon Euro) anlaştı. Golcünün transfer sezonu açıldığında Everton’a gelmesi bekleniyor’ diye yazdı.

Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc — Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017

AHMET NUR ÇEBİ: “RESMİ TEKLİF YOK”

Öte yandan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi dün şu açıklamalarda bulunmuştu: “Şu ana kadar gelmiş resmi bir teklif de yok. Sohbetler, muhabbetler, teklif etsem verir misiniz şeklinde konuşmalar var. Ancak yazılı resmi bir teklif yok. Şu an göndermek istemiyoruz ancak 1 ay içerisinde farklı şeyler olur, bunları bilemeyiz. Çok cazip bir şey olur, Beşiktaş’ın menfaatine uygun olur, o zaman başka bir şey düşünebiliriz” açıklamasını yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Cenk Tosun, Süper Lig’de 16 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'la en çok uğraşan Mahmut Uslu Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı ve son günlerin en çok konuşulan olayı Cenk Tosun transferi ile ilgili önemli açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku