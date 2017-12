İngiltere’den flaş iddia: “Everton ile Beşiktaş, Cenk için 28 milyon Euro’ya anlaştı”

Everton’ın ilgilendiği Cenk Tosun için yeni bir iddia ortaya atıldı. The Guardian Spor servisinin editörlerinden Ed Aarons kişisel Twitter hesabında ‘Everton, Cenk Tosun transferi konusunda Beşiktaş ile 25 milyon pound’a (28 milyon Euro) anlaştı. Golcünün transfer sezonu açıldığında Everton’a gelmesi bekleniyor’ diye yazdı.

Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc

— Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017