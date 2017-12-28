Everton’dan tarihi skandal! Taraftar baskısı gecikmedi…

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'ın resmi mağazası skandal bir hataya imza attı. Taraftarların fotoğrafının yer aldığı bir tişört satışa sunan Maviler'in üründe kullandığı fotoğraftaki taraftarların, ezeli rakipleri Liverpool'un taraftarları olduğu ortaya çıktı. Skandal hata üzerine ürün satışan kaldırıldı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton skandal bir hataya imza attı. Everton resmi mağazasında satışa çıkarılan bir tişörtte kullanılan fotoğraf taraftarı oldukça sinirlendirdi ve ürün satıştan kaldırıldı. “Everton Royal Crowd” ismiyle satışa sunulan tişörtte taraftarlar tribünde atkılarını açmış bir şekilde görülüyor.

Kullanılan fotoğraftaki taraftarların Everton taraftarı değil Liverpool taraftarı olduğu ortaya çıkınca kulübe tepki gecikmedi. Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool-Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği Anfield Road’da 53,750 taraftarın olduğu belirtildi. Ezeli rakibinin taraftarını kullanarak inanılmaz bir hataya imza atan Everton tepkiler üzerine ürünü derhal satıştan kaldırdı.

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