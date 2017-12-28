Dünya satranç şampiyonu Anna Muzıçuk Suudi Arabistan’a gitmeyi reddetti!

Dünya satranç şampiyonu Anna Muzychuk, kadın haklarının kısıtlandığı Suudi Arabistan’da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını açıkladı. Muzychuk bu protestosu nedeniyle ünvanını kaybedebilir.

Ukraynalı satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, kadın haklarının kısıtlandığı Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Anna Muzıçuk, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak “başkalarının kurallarına göre oynama” niyetinde olmadığını kaydetti.

Muzıçuk Arap ülkelerinde kadın haklarının kısıtlanmasıyla ilgili protestoyu dile getirdi. Muzıçuk bu protestosuyla iki dalda dünya şampiyonluğu unvanını kaybedebilir.

Satranç şampiyonu, “Tam bir yıl önce 2 unvan kazandım ve satranç dünyasının en mutlu insanıydım. Ama şimdi kendimi kötü hissediyorum. Kendi prensiplerimi savunma ve 5 gün sonra belki de bundan önceki 10 turnuvada kazandığımdan daha fazlasını kazanabileceğim yarışa katılmama niyetindeyim. Çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak başkalarının kurallarına göre oynamak istemiyorum” diye yazdı.

Anna'nın kız kardeşi Mariya, bu yıl aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya katılmayı reddetmişti.

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