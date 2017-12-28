28 milyon Euro’ya Everton’da! Cenk Tosun sağlık kontrolünden geçti…

Ünlü İngiliz gazetesi The Sun, 25 milyon Pound (28 Milyon Euro) karşılığnda Everton'a transfer olduğu iddia edilen Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçtiğini yazdı. NTVSpor'un aktardığı bilgiye göre Beşiktaş'ın bu akşam Osmanlıspor ile oynayacağı maç Cenk Tosun'un son karşılaşması olacak.

İngiliz The Guardian gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Everton’ın Cenk Tosun için yaptığı 28 milyon Euro’luk teklifi Beşiktaş’ın kabul ettiğini yazdı. The Sun ise yıldız golcünün İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçtiğini satırlarına taşıdı..

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Guardian’ın muhabirlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon Euro’ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.

Aarons attığı tweet’le transferi duyururken Cenk Tosun’un 1 Ocak’ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti. The Guardian gazetesinin manşetlere taşıdığı haber İngiltere’de de büyük ses getirdi.

Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc — Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017

Bu sezon 23 maçta 13 gol atan Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkat çekti. Everton’ın Cenk Tosun’a olan ilgisi aslında yaz döneminde başlamıştı. O dönem Tottenham ve Crystal Palace’ın isimleri de Cenk Tosun’la anılıyordu. Cenk Tosun’un Everton’dan yıllık 4 milyon Euro alacağı belirtilirken sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

The Guardian’ın Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun’un transferi konusunda 25 milyon pound’a (28 milyon euro) anlaştığı iddiasının ardından diğer bir İngiliz gazetesi The Sun da yıldız golcünün İngiltere’de kontrolden geçtiğini iddia etti.

The Sun, kısa süre önce servis ettiği haberde Cenk Tosun’un Everton’ın antrenman sahası Finch Farm’a giderek sağlık kontrolünden geçtiğini ve İngiliz ekibinden yetkililerle bir araya gelerek kontrat konusunda görüştüğü belirtildi…

‘CENK DÜN TÜRKİYE’DEYDİ’

Kulüpten alınan bilgilere göre ise Cenk Tosun dün Türkiye’de idi, bugün de Türkiye’de ve Everton ile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.

Ancak Cenk’i 20 milyon Euro’ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan Fikret Orman’ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu transfer süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton – Beşiktaş – Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.

NTVSpor ise Beşiktaş’ın bu akşam Osmanlıspor ile oynayacağı maçın Cenk Tosun’un siyah beyazlı forma altındaki son maçı olacağını aktardı. 18 kişilik kadroda olması beklenen Cenk’in forma giymesi beklenmiyor.