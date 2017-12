28 milyon Euro’ya Everton’da! Cenk Tosun sağlık kontrolünden geçti…

İngiliz The Guardian gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Everton’ın Cenk Tosun için yaptığı 28 milyon Euro’luk teklifi Beşiktaş’ın kabul ettiğini yazdı. The Sun ise yıldız golcünün İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçtiğini satırlarına taşıdı..

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Guardian’ın muhabirlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon Euro’ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.

Aarons attığı tweet’le transferi duyururken Cenk Tosun’un 1 Ocak’ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti. The Guardian gazetesinin manşetlere taşıdığı haber İngiltere’de de büyük ses getirdi.

Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc

— Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017