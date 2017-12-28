CANLI İZLE: Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? (Euroleague)

Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları maçın saatini ve kanalını araştırıyor. Fenerbahçe Doğuş Euroleague'nin favorilerinden Real Madrid'i ağırlıyor. Temsilcimiz 9 galibiyet ile 4. sırada yer alırken, İspanyol ekibi 8 galibiyet ile 6. sırada bulunuyor. En son 2017 Final Four'da karşılaşan iki takım 223 gün sonra mücadele edecek. Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki mücadele ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi’nde ilk yarının son haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid’le karşılaşacak. Temsilcimiz oynadıkları en son maçta yani 2017 Final Four’da İspanyol ekibini saf dışı bırakmıştı. Sarı-lacivertliler, son lig maçında ise Muratbey Uşak'ı konuk etti. Karşılaşmayı 89-72 kazanan Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde liderliğe yükseldi. Peki Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları…

FENERBAHÇE DOĞUŞ REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 15. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. 28 Aralık Perşembe günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, EuroLeague genelinde “haftanın maçı” olma özelliği de taşıyacak. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE DOĞUŞ REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe Doğuş, geride bıraktığımız haftada EuroLeague'de iki maç yaptı. 19 Aralık Salı günü Kızılyıldız'ı ağırlayan ekibimiz, maçtan 82-56'lık galibiyetle ayrıldı ve EuroLeague'de 9. galibiyetini elde etti. Takımımızda en değerli oyuncu, mücadeleyi 15 sayı, 8 ribaund ve 1 asist ile tamamlayarak 24 verimlilik puanına erişen Jan Vesely oldu. Karşılaşmada Wanamaker ve Datome de 13'er sayı üretti. Maçın ardından, 20 Aralık Çarşamba günü İsrail'e seyahat eden Fenerbahçe Doğuş, 21 Aralık'ta ise Maccabi Fox'a konuk olduğu karşılaşmadan 82-73'lük yenilgiyle ayrıldı. Jan Vesely'nin 18 sayı ve 6 ribaundluk performansının yanı sıra Ali Muhammed de 12 sayı üretti.

REAL MADRİD’DE SON DURUM2011 yılından bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid, bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşsa da oldukça güçlü bir kadroya sahip. Rakibimizde Sergio Llull, Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ve Anthony Randolph sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalsalar da kadrodaki önemli isimler olarak dikkat çekiyor. 1999 doğumlu Luka Doncic'in yanı sıra Felipe Reyes, Walter Tavares, Rudy Fernandez, Fabien Causeur, Facundo Campazzo, Jeffery Taylor, Trey Thompkins, Jaycee Carroll, Jonas Maciulis, Santi Yusta ve Dino Radoncic de Real Madrid'in bu sezonki kadrosunda bulunan isimler.

Real, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 14 maçta sekiz galibiyet elde etti. Sakatlıklar ile boğuşan İspanya temsilcisi, sezona dört galibiyet ile girmesine rağmen 5 ve 11. haftalar arasında oynadığı yedi maçta altı yenilgi aldı. Ancak Real Madrid, EuroLeague'deki son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Laso'nun öğrencileri, geride bıraktığımız çift maç haftasında önce Valencia'yı 91-72, ardından da Bamberg'i deplasmanda 81-66 yendi.

Real Madrid, İspanya Ligi'nde oynadığı 12 maçın 11'ini kazandı ve lider durumda. Madrid ekibi, ligdeki tek yenilgisini kendi evinde Barcelona'ya karşı 84-80 ile aldı

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, geride bıraktığımız haftada EuroLeague'de iki maç yaptı. 19 Aralık Salı günü Kızılyıldız'ı ağırlayan ekibimiz, maçtan 82-56'lık galibiyetle ayrıldı ve EuroLeague'de 9. galibiyetini elde etti. Takımımızda en değerli oyuncu, mücadeleyi 15 sayı, 8 ribaund ve 1 asist ile tamamlayarak 24 verimlilik puanına erişen Jan Vesely oldu. Karşılaşmada Wanamaker ve Datome de 13'er sayı üretti. Maçın ardından, 20 Aralık Çarşamba günü İsrail'e seyahat eden Fenerbahçe Doğuş, 21 Aralık'ta ise Maccabi Fox'a konuk olduğu karşılaşmadan 82-73'lük yenilgiyle ayrıldı. Jan Vesely'nin 18 sayı ve 6 ribaundluk performansının yanı sıra Ali Muhammed de 12 sayı üretti.

Sarı-lacivertliler, son lig maçında ise Muratbey Uşak'ı konuk etti. Karşılaşmayı 89-72 kazanan Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde liderliğe yükseldi. 12. haftada 10. galibiyetini elde eden ekibimizde Melih Mahmutoğlu 18 sayı, Sinan Güler 14 sayı, 6 asist ve 3 top çalma, Ahmet Düverioğlu ise 11 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Fenerbahçe Doğuş'un başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Maccabi maçında yaşadığı sakatlı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.