Brezilyalı efsane Denilson Oliveira’dan kadın hakem olay hareket

Brezilyalı futbolcu Denilson de Oliveira bir dostluk maçında ofsayta yakalanınca kadın yardımcı hakeme kalp işareti yaptı. Denilson'ın hareketi hem yine kadın olan orta hakemin hem de Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya’nın efsane futbolcularından Denilson de Oliveira Araujo, ülkesinde düzenlenen bir dostluk maçında yan hakeme yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Bir pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Denilson için ofsayt bayrağı kalkınca 40 yaşındaki Brezilyalı efsane isim, hakem Ericles Artuzi’ye birkaç kez eliyle kalp işareti yaptı.

Denilson’un bu hareketine sinirlenen maçın orta hakemi ise sert bir şekilde uyarıda bulundu. Öte yandan sosyal medyada Denilson, hakem bir erkek olsaydı ona bu hareketi yapamayacağı gerekçesiyle ‘cinsiyetçilikle’ suçlandı.

Denilson 2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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