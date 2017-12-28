Beşiktaş Osmanlıspor: 4-1 (Maç sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı eline geçirdi.

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