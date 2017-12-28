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Alanya’nın hedefi Igor Tudor

Safet Susic ile yolunu ayıran Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine kısa bir süre önce Galatasaray'daki görevine son verilen İgor Tudor'u getirmeyi planlıyor.
08:1028 Aralık 2017
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Alanya’nın hedefi Igor Tudor

Teknik direktör Safet Susic ile yolunu ayıran Aytemiz Alanyaspor, gözünü Galatasaray’ın kısa süre önce görevine son verdiği İgor Tudor’a çevirdi.

Süper Lig’in ilk yarısını 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Antalya temsilcisi, takımı Türkiye’yi tanıyan bir teknik adama teslim etmek istiyor.

Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla dikkat çeken İgor Tudor ismi üzerinde karar kılan Alanyasporlu idareciler, önümüzdeki günlerde Hırvat teknik adamla masaya oturmayı planlıyor. Şu anda ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor’un da Alanyaspor’u çalıştırmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

25 Aralık 2017 Aytemiz Alanyaspor`da Safet Susic`le yollar ayrıldı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic'le yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

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