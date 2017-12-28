Alanya’nın hedefi Igor Tudor
Safet Susic ile yolunu ayıran Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine kısa bir süre önce Galatasaray'daki görevine son verilen İgor Tudor'u getirmeyi planlıyor.
Teknik direktör Safet Susic ile yolunu ayıran Aytemiz Alanyaspor, gözünü Galatasaray’ın kısa süre önce görevine son verdiği İgor Tudor’a çevirdi.
Süper Lig’in ilk yarısını 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Antalya temsilcisi, takımı Türkiye’yi tanıyan bir teknik adama teslim etmek istiyor.
Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla dikkat çeken İgor Tudor ismi üzerinde karar kılan Alanyasporlu idareciler, önümüzdeki günlerde Hırvat teknik adamla masaya oturmayı planlıyor. Şu anda ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor’un da Alanyaspor’u çalıştırmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.