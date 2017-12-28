Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş’la en çok uğraşan Mahmut Uslu”

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı ve son günlerin en çok konuşulan olayı Cenk Tosun transferi ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ı hedef aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesini yorumlayan Çebi: “Bayern Münih ile şansımız yüzde 50-50. Biz onlardan korkmuyoruz. Aksine Bayern Münih bizden korkuyor

“Şu an Avrupa fatihi biziz”

“Şu an Avrupa fatihi biziz. Eskiden G.Saray bunun keyfini sürüyordu ve biz onlarla gurur duyuyorduk. Şimdi sıra bizde. G.Saray bizimle gurur duyacak. Beşiktaş'la en çok uğraşan Mahmut Uslu. Gereksiz beyanatlar verip ortalığı karıştırıyor. Sırf bu yüzden iki takımın başkanlarının arası açılır gibi olmuştu.”

“Aziz Yıldırım'ın bir an önce Süleyman Seba'yı örnek alması gerekiyor.”

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi dün gece TV8,5'ta yayınlanan Bay Tahmin programında Murat Özarı ve Fikret Engin'in sorularını yanıtladı. Ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'a mesajlar gönderen, transfer çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Çebi'nin gündem yaratacak açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Şu anda Avrupa fatihi biziz. Eskiden G.Saray bunun keyfini sürüyordu ve biz G.Saray ile gurur duyuyorduk. Şimdi sıra bizde. G.Saray bizimle gurur duyacak.”

“Beşiktaş ile en çok uğraşan Mahmut Uslu. Gereksiz beyanatlar verip ortalığı karıştırıyor. Bu yüzden de iki takımın başkanının arası açılır gibi oldu. Aziz Yıldırım, bizim için ‘Süleyman Seba'yı örnek alsınlar' dedi. Biz alıyoruz ama bence bir an önce kendisinin de Süleyman Seba'yı örnek alması gerekiyor.”

“Öztürk’e az bile söylemişim”

“Biz Samuel Eto'o'yu istesek almamız 1 dakika sürmezdi. ‘Vermiyoruz' dediler, biz de etik davrandık. Ama Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün haddini aşması ve başkanımızla dalga geçercesine beyanatlar vermesi üzerine ben de kendisine ‘Tetikçilik yapma' dedim. Ama az bile söylemişim.”

“Caner Erkin'e 6 maç ceza verdiler. Aynısı sürekli diğer takımların bazı futbolcuları yapıyor. Onlara kimsenin bir şey dediği yok. Çifte standart yapmasınlar, herkese eşit davransınlar. Caner'e en fazla 2 maç ceza verilmeliydi.”

‘Şenol Güneş'i yedirmeyeceğiz'

“Bazı kişiler Şenol Güneş'e verilen 1 maç cezanın az olduğunu söyledi. Koskoca adam ‘Olayın farkında değilim' diyor. Yalan mı söyleyecek?”

“Sosyal medyada sabaha kadar istifa diye yazsalar da Beşiktaş'ı çökertmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar. Şenol Güneş bizimle devam edecek. Şenol Güneş'i kimseye yedirmeyeceğiz.”

‘Arda Turan çok büyük futbolcu'

“Arda Turan çok büyük futbolcu. Ama şu anda Arda ile ilgili hiçbir girişimimiz yok. İleride ne olur, bilemem.”

‘Biz değil Bayern korkuyor'

“Bayern Münih ile şansımız yüzde 50-50. Biz onlardan korkmuyoruz. Aksine Bayern Münih bizden korkuyor. Son 16 turunda Bayern Münih'in çıkmasına çok sevindim. Bu arada seyircilerimiz lütfen deplasmandaki maça gelmesinler. Gelirlerse başımıza iş açılır, kulübümüz çok büyük zarar görür.”

‘Cenk Tosun'u bırakmayacağız'

“Cenk Tosun'a resmi bir tane teklif yok. Herkes bir şey uyduruyor. Hiçbir Avrupa kulübü şu ana kadar kapımızı çalmadı. Zaten çalsa da Cenk'i bırakmayacağız.”

Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yaptı! İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Everton'ın resmi internet sitesi, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun ile medyada çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku