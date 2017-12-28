Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, ocak ayında yapılacak seçimde tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.
Galatasaray’da başkanlık seçimi için adayların yönetime almaya çalıştığı Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı.
Skorer’den Nevzat Dindar’a konuşan Albayrak, ‘Bu dönem yönetimde görev almayacağım” dedi.
Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak’ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek.
Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.
Son güncelleme: 16:34 | 28.12.2017