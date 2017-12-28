4 yılda 184 milyon Pound

Liverpool, Southampton'dan son olarak Virgil Van Dijk'i tarihin en pahalı defans oyuncusu rekorunu kırarak renklerine kattı. Liverpool, Southampton'dan transfer ettiği son 6 oyuncu için toplam 184 milyon Pound ödedi.

Virgil Van Dijk, 2014’ten bu yana Liverpool’un Southampton’dan transfer ettiği 6. oyuncu oldu. Kırmızılar’ın bu transfer için kasasından 75 milyon Pound çıktı. Anfield temsilcisinin ödediği bu rakam, Hollandalıyı tarihin en pahalı defans oyuncusu yaptı.

Bu transferin ardından Liverpool’un Southampton’a ödediği para gündeme geldi. Liverpool, son 4 yılda aldığıoyuncular için Southampton’a toplam 184 milyon Pound ödedi. Yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Southampton, 2014 yazında Liverpool’a sattığı 3 oyuncudan 56 milyon Pound’u kasasına koydu. Azizler, Adam Lallana’yı 28, Rickie Lambert’ı 5 ve Dejan Lovren’den 23 milyon Pound kazandı.

2015 yazında Nathan Clyne’yi 16 milyon Pound’a Liverpool’a gönderen Southampton, ertesi sezon ise bu kez Sadio Mane’yi en iyi müşterisine sattı. Southampton bu transferden de 37 milyon Pound’u kasasına koydu.