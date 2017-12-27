Şansal Büyüka Başakşehir ve Addullah Avcı’yı övmeye doyamadı!

Başarılı gazeteci Şansal Büyüka Spor Toto Süper Lig'i ilk yarısını lider bitiren Başakşehir' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Barcelona pas oyunuyla rakiplerini perişan ediyor ya, Başakşehir de, Kasımpaşa maçında tam 653 pas yaptı. Öyle “al gülüm-ver gülüm” paslar değil... Hepsi ileriye, hepsi etkili ve rakibi çaresiz bırakan paslar.' dedi.

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Spor Toto Süper Lig’i ilk yarısını ligde kapatan Başakşehir ve Abdullah avcı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şansal Büyüka’nın açıklamaları…

‘Başakşehir'in son Kasımpaşa maçını izlerken, yemin ediyorum, “Türkiye'nin Barcelona'sını” izliyorum sandım. Barcelona pas oyunuyla rakiplerini perişan ediyor ya, Başakşehir de, Kasımpaşa maçında tam 653 pas yaptı. Öyle “al gülüm-ver gülüm” paslar değil… Hepsi ileriye, hepsi etkili ve rakibi çaresiz bırakan paslar…

Denilebilir ki “Barcelona gibi Başakşehir izledin de neden o zaman Kasımpaşa önünde bu kadar zorlandı?” Bu doğru… Ama Başakşehir hem ilk, hem ikinci yarıda o kadar önemli pozisyonları gol yapamadı ki, inanılır gibi değil… Sanki o pozisyonlarda “Nasıl olsa atarız” diye bir boşvermişlik bile vardı.

Başakşehir müthiş bir değişim geçiriyor. Geçmiş yıllarda yıldız oyuncudan uzak, takım oyunu oynamaya çalışır, topun rakipte kalmasına izin verir, kontrataklarla sonuca gitmiye çalışırdı. Şimdi yıldızlarla dolu bir kadro var ama gene takım oyunu oynuyor. Üstelik geçmiş yıllarda olduğu gibi rakibi beklemiyor, oyunu rakibe vermiyor, maçın çok büyük bir bölümünü kendi kontrolu altında tutuyor.

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