Şampiyonluk oranları değişti! Fatih Terim’li Galatasaray favori

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı. Fatih Terim'in gelişiyle Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına tekrar gelmesi ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Göztepe galibiyetiyle yeniden 2.sıraya yükselişi Şampiyonluk oranlarını alt üst etti. Son açıklanan şampiyonluk oranlarında 3.10 ile Fenerbahçe’nin gerisinde kalan sarı kırmızılılar 2.60’a düşerek yine favori oldu. 2.90’dan 3.25’e yükselen Fenerbahçe ile 3.75’te kalan Medipol Başakşehir Fatih Terim’in gelişinden sonra ilk sırayı Galatasaray’a kaptırdı.

İŞTE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

FENERBAHÇE

19.10.2017: 5.50

24.10.2017: 5.25

30.10.2017: 5.30

06.11.2017: 7.50

23.11.2017: 7.50

30.11.2017: 6.25

05.12.2017: 5.25

19.12.2017: 2.90

27.12.2017: 3,25

GALATASARAY

19.10.2017: 1.60

24.10.2017: 1.60

30.10.2017: 1.80

06.11.2017: 1.70

23.11.2017: 1.70

30.11.2017: 1.70

05.12.2017: 2.00

19.12.2017: 3.10

27.12.2017: 2,60

BEŞİKTAŞ

19.10.2017: 3.50

24.10.2017: 4.00

30.10.2017: 3.60

06.11.2017: 3.60

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.50

05.12.2017: 4.10

19.12.2017: 3.35

27.12.2017: 4.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.10.2017: 6.50

24.10.2017: 6.25

30.10.2017: 5.25

06.11.2017: 4.50

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.00

05.12.2017: 3.50

19.12.2017: 3.75

27.12.2017: 3,75

GÖZTEPE

19.10.2017: 200.00

24.10.2017: 48.00

30.10.2017: 58.00

06.11.2017: 100.00

23.11.2017: 100.00

30.11.2017: 80.00

05.12.2017: 60.00

19.12.2017: 42.00

27.12.2017: 35.00

KAYSERİ

19.10.2017: 500.00

24.10.2017: 60.00

30.10.2017: 36.00

06.11.2017: 34.00

23.11.2017: 30.00

30.11.2017: 32.00

05.12.2017: 30.00

19.12.2017: 42.00

27.12.2017: 35.00

TRABZONSPOR

19.10.2017: 48.00

24.10.2017: 200.00

30.10.2017: 200.00

06.11.2017: 250.00

23.11.2017: 200.00

30.11.2017: 150.00

05.12.2017: 150.00

19.12.2017: 58.00

27.12.2017: 35.00