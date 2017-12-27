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Nasri’nin isteği Antalyaspor’u şoke etti

Antalyaspor'dan ayrılma isteğini menajeri aracılığıyla belirten Samir Nasri'nin, sözleşme fesih bedeli olarak yüksek ücret istemesi, kırmızı beyazlı yöneticilerin tepkisine yol açtı.
13:4227 Aralık 2017
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Nasri’nin isteği Antalyaspor’u şoke etti

Antalyaspor’da sezon başında transfer edilen Samir Nasri, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulüp yöneticilerine bildirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor’dan yıllık net kazancı 4 milyon Euro’ya yakın sözleşme fesih bedeli isteğine kulüp yöneticileri olumsuz yanıt verdi.

Menajerine, Antalyaspor’un menfaatleri doğrultusunda başka takıma transfer olabileceği görüşü belirtilen Nasri’nin, kırmızı beyazlıların 4 Ocak’ta başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılması yönünde görüş belirtildi. Antalyaspor yönetimin Nasri’nin sözleşmesini kulüp ekonomisi göz önünde bulundurarak karşılıklı feshetmeyi düşündüğü, fesih olmaması halinde de takımda kalmasını istediği öğrenildi.

27 Aralık 2017 Antalya'da Nasri şoku! Ali Şafak Öztürk'ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Futbolculara verilen devre arası izninde ülkesine giden Nasri’nin kırmızı beyazlıların kampına katılacağı belirtildi.

Etiketler
Antalyaspor nasri süper lig
Son güncelleme: 13:53 | 27.12.2017
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