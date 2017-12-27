MAÇ SONUCU: Kayserispor 3-1 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan Kayserispor, 3-1 galip geldi ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor, ilk maçta sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Konuk ekip Antalyaspor 5. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda fırtına gibi esen Kayserispor, 52’de Umut Bulut, 55’te Deniz Türünç’ün golleriyle 2-1 öen geçti.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Ryan Mendes durumu 3-1’e getiren golü atarken Kayserispor bu skorla sahadan galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Konuk ekip Antalyaspor’da 90. dakikada Maicon direkt, Diego Angelo ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki ekip 16 Ocak’ta Antalya’da rövanş maçı için karşı karşıya gelecek.

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