MAÇ SONUCU: Galatasaray Odeabank: 87 – Hapoel Jarusalem: 68 | Eurocup B Grubu

Eurocup B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Odeabank, Hapoel Jarusalem'i 87-68 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamladı

Galatasaray Odeabank, 7DAYS EuroCup B Grubu 10’uncu ve son hafta karşılaşmasında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i 87-68 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçında 5 galibiyet alarak grubu 2’nci bitirdi ve bir üst tura yükseldi.

Maça iyi başlayan taraf konuk Hapoel Jarusalem oldu. Konuk takım hücumda daha skorer bir oyun ortaya koydu ve ilk periyodu 22-23 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, periyot boyunca rakibini 12 sayıda tuttu ve soyunma odasına 47-35’lik sonuçla 12 sayı önde gitti.

3’üncü periyotta farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu sayılarlar tekrardan ritmini yakaladı ve final periyoduna 15 sayılık farkla 67-52’lik skorla gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen 4’üncü rahat bir oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Migue Perez Perez xx, Sinisa Herceg xx, Igor Mitrovski xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xx 13, Taylor xx 7, Mehmet x 6, Hendrix xx 14, Ege xx 8, Renfroe xx 12, Hopson xx 7, Summers xx 13, Preldzic xx 4, Serkan xx, 3

Başantrenör: Erman Kunter

Hapoel Jarusalem: Dyson xx 12, Perperoglou xx 8, Eliyahu xx 12, Daye x, Halperin xx 4, Timor xx 2, Ohayon x, Roberts xx 7, Kinsey xx 13, Omic xx 2, Lucas xx 6, Elias xx Pour xx 2

Başantrenör: Mody Maor

1. Periyot: 22-23 (Hapoel Jarusalem lehine)

Devre: 47-35 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 67-52 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 faul alan: Lucas (Hapoel Jarusalem)