MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, zayıf rakibi karşısında zorlandığı maçı, sonradan oyuna giren İspanyol golcüsü Soldado’nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 68. dakikasında Fernandao’nun yerine giren Roberto Soldado, 78’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 89. dakikasında savunmadan seken topu önünde bulan Soldado, rakip fileleri yine sarstı ve skoru 2-0’a getirdi.

Sarı lacivertli ekibin maç boyunca gol girişimlerine karşı başarılı kurtarışlar yapan İstanbulspor kalecisi Okan Koçuk farkın artmasına engel olsa da son dakikalarda gelen goller karşısında çaresiz kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve 16 Ocak’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

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