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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor 1-0 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'u ağırlayan Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, 1-0 galip gelmeyi başardı. Ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili ekip, kupada Konya'ya boyun eğdi.
20:2527 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor 1-0 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kupadaki son şampiyon Atiker Konyaspor’a konuk olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Ligde oynadığı son 8 maçında yenilmeyen bordo mavili ekip, kupada rakibine yenilmekten kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARKonyaspor – Trabzonspor

Ev sahibi ekip Konyaspor 31. dakikada Ali Çamdalı’nın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor’un beraberlik arayışları sonuçsuz kalınca mücadele bu skorla sona erdi.

İki ekip 16 Ocak’ta Trabzon’da oynanacak rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

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Etiketler
atiker konyaspor trabzonspor
Son güncelleme: 22:23 | 27.12.2017
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