MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor 1-0 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'u ağırlayan Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, 1-0 galip gelmeyi başardı. Ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili ekip, kupada Konya'ya boyun eğdi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kupadaki son şampiyon Atiker Konyaspor’a konuk olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Ligde oynadığı son 8 maçında yenilmeyen bordo mavili ekip, kupada rakibine yenilmekten kurtulamadı.
Ev sahibi ekip Konyaspor 31. dakikada Ali Çamdalı’nın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor’un beraberlik arayışları sonuçsuz kalınca mücadele bu skorla sona erdi.
İki ekip 16 Ocak’ta Trabzon’da oynanacak rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Son güncelleme: 22:23 | 27.12.2017