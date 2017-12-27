Liverpool, Southampton’dan Virgil van Dijk’i transfer etti! Rekor…

Liverpool, Southampton'dan savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfere 85 milyon euro ayırdığı söyleniyor. Bu iddianın doğru olması halinde Liverpool en pahalı savunma oyuncusuna sahip olacak.

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