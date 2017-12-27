Liverpool, Southampton’dan Virgil van Dijk’i transfer etti! Rekor…
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton’dan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk’i transfer ettiğini açıkladı.
26 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak’tan itibaren Liverpool futbolcusu olacağı açıklanırken Hollandalı yıldızın kaç numaralı formayı giyeceği belirtilmedi.
Merseyside ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bu rakamın doğrulanması halinde, Manchester City’nin 61 milyon euro’ya Kyle Walker’ı alarak sahip olduğu dünyanın en pahalı defans oyuncusu transferi rekorunu Liverpool kırmış olacak.
Futbol kariyerine Williem takımında başlayan Hollandalı futbolcu, 2011 yılında Groningen takımında profesyonel oldu.
2013’te Celtic’e transfer olan van Dijk, 2 sezon önce 15 milyon euro’ya Southampton’a transfer olmuştu.