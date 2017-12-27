Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Liverpool, Southampton’dan Virgil van Dijk’i transfer etti! Rekor…

Liverpool, Southampton'dan savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfere 85 milyon euro ayırdığı söyleniyor. Bu iddianın doğru olması halinde Liverpool en pahalı savunma oyuncusuna sahip olacak.
21:1127 Aralık 2017
0
Liverpool, Southampton’dan Virgil van Dijk’i transfer etti! Rekor…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton’dan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk’i transfer ettiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak’tan itibaren Liverpool futbolcusu olacağı açıklanırken Hollandalı yıldızın kaç numaralı formayı giyeceği belirtilmedi.

Merseyside ekibinin bu transfer için yaklaşık 85 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bu rakamın doğrulanması halinde, Manchester City’nin 61 milyon euro’ya Kyle Walker’ı alarak sahip olduğu dünyanın en pahalı defans oyuncusu transferi rekorunu Liverpool kırmış olacak.

Futbol kariyerine Williem takımında başlayan Hollandalı futbolcu, 2011 yılında Groningen takımında profesyonel oldu.

2013’te Celtic’e transfer olan van Dijk, 2 sezon önce 15 milyon euro’ya Southampton’a transfer olmuştu.

27 Aralık 2017 Kylian Mbappe`den Cristiano Ronaldo ve Real Madrid açıklaması Paris Saint Germain'in 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendirirken Cristiano Ronaldo hakkında da konuştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
liverpool Virgil van Dijk
Son güncelleme: 22:11 | 27.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER