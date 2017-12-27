Kylian Mbappe’den Cristiano Ronaldo ve Real Madrid açıklaması

Paris Saint Germain'in 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendirirken Cristiano Ronaldo hakkında da konuştu.

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, küçükken Cristiano Ronaldo hayranı olduğunu ancak artık rakio olduklarını dile getirdi.

Real Madrid’in teklifini reddederek 180 milyon euro’ya Paris Saint Germain’e transfer olan 19 yaşıundaki futbolcu, geçen sezon Monaco’daki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendiren Fransız yıldız, İspanyol devinin futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, “Ronaldo benim çocukluk kahramanımdı. Madrid’de onunla tanışmak çok çılgıncaydı. Ama rekabetçi bir kişiyim ve daima kazanmak, kazanmak ve kazanmak istiyorum. Bu yüzden önümüzde kim olduğu önemli değil. Kazanmak istiyoruz” dedi.

Ronaldo’ya hayranlığının küçükken olduğunu belirten Mbappe, “O zamanlar çok ufaktım ve bu sona erdi. Şimdi Bernabeu’ya oynamaya ve kazanmaya gidiyorum. 5 kez Ballon d’Or kazanan birinden öğrenecek şeyler var. Ronaldo harika bir oyuncu ama biz de iyi futbolculara sahibiz” ifadelerini kullandı.

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