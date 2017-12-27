İşte Fatih Terim’in transfer listesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya'da yapılacak devre arası kampı öncesinde Başkan Dursun Özbek'e transfer listesini verecek.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim göreve başladıktan sonra transfer için de kolları sıvadı. Tecrübeli çalıştırıcının, başkan Dursun Özbek’e bir liste vereceği öğrenildi.

NTV Spor’un haberine göre; bazı bölgelere takviye yapmayı planlayan Terim, ligin ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Bucaspor maçında Donk’un performansından memnun kalan Terim, Hollandalı futbolcu ile ilgili kararını Antalya kampında verecek.

Fernando’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle alternatif arayışına giren Terim, Donk’un takıma katkı sağlayabileceğini raporladı. Tarık, Carrasco, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan’ı takımda düşünmeyen Terim’in, altyapıdan 4-5 oyuncuyu Antalya kampına götürmeyi planlıyor.

Transfer için önceliği sol beke veren başarılı çalıştırıcı, geniş bir liste vererek Dursun Özbek’ten sol açık ve forvet arkasına da takviye isteyecek. Terim’in milli takımdan yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi isimleri not ettiği belirtildi.

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