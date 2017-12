Igor Tudor: Terim posterlerini görünce şaşkına döndüm

Ve Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hırvat teknik adam, ilk günden son güne kadar Türkiye'de ve Galatasaray'da yaşadıklarını açıkladı.

Galatasaray’da görevine son verilen Igor Tudor, sarı kırmızılı takımdan ayrılığının sonrasında ilk kez konuştu. Türkiye’den giderken kısa bir açıklama yapan Igor Tudor, bu kez merak edilen tüm sorulara yanıt verdi ve çok konuşulacak ifadeler kullandı.

‘GALATASARAY’IN BEKLEYECEK ZAMANI YOKTU’

Galatasaray’ın yeniden yapılanmasıyla ilgili konuşan Igor Tudor, “Geçen sezon sonunda takımın büyük bir değişim geçirmesi ve yeniden yapılanması gerektiği konusunda anlaşmıştık. 10 oyuncu ayrıldı, 10 yeni oyuncu geldi ki, bunların 9’u ilk 11’de oynamaya başladı. 11 oyuncudan yeni gelen 9’u, ciddi bir sınavla karşılaştı. Galatasaray’ın bekleyecek zamanı yoktu, bunu hepimiz biliyorduk.” dedi.

“İLGİNÇ BİR DENEYİMDİ”

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tudor “Sportif direktör, kulüp, ben, hepimiz birlikte çalıştık. Onların benim önerilerimi veto etme hakkı olduğu gibi, benim de onları veto etme hakkım vardı. Herkesin onay verdiği oyuncuları transfer ediyorduk. Çok zordu ve ilginç bir tecrübeydi, çünkü kısa süre içinde çok fazla oyuncuyu belirlememiz gerekiyordu.” diye konuştu.

“OCAK AYINDA 2-3 TRANSFER DAHA YAPACAKTIM”

Yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden bazılarının bekledikleri gibi çıkmadığına vurgu yapan Igor Tudor, “Transfer edilen oyunculardan 2’si, 3’ü, gerçekten üst düzey oyunculardı. Sonra diğer 3’ü iyi oyunculardı ve kalan kısmı ise bizim bir şeyler beklediğimiz isimlerdi. 10 tane oyuncu getirip, hepsinin takıma iyi uyum sağlamasını bekleyemezsin. Biri gidip onları diğer liglerde izliyor ve sonra onları kendi ligimize, tamamen farklı bir ortama getiriyoruz. Bazıları Süper Lig’e uymuyor, bazıları Galatasaray’da oynamayı kaldıramıyor. Dünyanın kalitesini kabul ettiği sportif direktör olan Monchi bile, aldığı tüm oyunculardan başarı elde edemez. Bir takım yaratmak süreç ister. Devre arasında 2-3 oyuncu daha almayı planlıyordum ve sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak, yaz aylarında 2-3 oyuncu daha alacaktık. Futbolda işler böyle ilerler, sadece bir dönemde bir takım yaratamazsın.” açıklamasını yaptı.

“8 PUAN FARK ATTIK, ÇILGINLIK YAŞANIYORDU”

Ligin ilk bölümünü anlatan Hırvat teknik adam, “Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk ki, hiç derbi maçımız yoktu. Böylece harika bir seri yaptık ve 8 puanlık bir avantaj yakaladık. Kulüpteki, medyadaki, taraftarlar arasında olaşan coşkuyu tahmin edemezsiniz. Şampiyonluk kazanılmıştı bile, artık sadece rekorlardan bahsediliyordu. Büyük bir çılgınlık yaşandığını tecrübe ettim, 20 milyon taraftar kendinden geçmiş haldeydi.” diye konuştu.

“TRABZONSPOR MAÇI SONRASI BAŞKAN ÖZBEK…”

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası başkan Dursun Özbek ile yaşadıklarını anlatan genç çalıştırıcı “Sonra Trabzonspor’a karşı, iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir atmosferde kaybettik, çünkü Trabzon’da kimse kolay bir maç oynayamazdı. Tamamen bir şok hali oluşmuştu, sadece 1 maç kaybettiğimiz için. Yenilginin hemen ardından başkan geldi ve bana ne olduğunu sordu. Ona yüzümde gülümseme ile baktım ve hiçbir şeyin olmadığını söyledim, basit bir yenilgiydi.” dedi.

“BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI 200 TARAFTAR…”

Medipol Başakşehir karşısında 5-1’lik yenilgi ile ilgili de konuşan Igor Tudor, “Sonra Başakşehir’e de bir maç kaybettik. Otobüsle tesislere geri dönüyorduk ve 200 taraftar vardı. Onların mutsuz, sinirli olduğunu gördüm ve bir şeyler söylüyorlardı, ne olduğunu bilmiyorduk. Yardımcılarım bana, benim ayrılığımı istediklerini söylediler. “Tudor istifa” diyorlardı ve ligde liderdik.” ifadelerini kullandı.

“HEDEF BENDİM, TERİM POSTERLERİNİ GÖRÜNCE…”

Daha sonra yaşananları anlatan Hırvat isim, “Kimse böyle bir duruma düşmezdi, bir şeyler garipti. Hajduk’ta oynamış, sonra Juventus’ta oynamış bir oyuncu olarak, birçok krizin içinden geçtim ve çok sinirli oyuncular gördüm. Ama böyle durumlarda hiçbir zaman hedef sadece bir adam olmazdı, burada hoca hedefti. Oyuncuların adı bile geçmiyordu. Bunun hakkında düşündüm ve taraftarların arasında Terim posterlerini görünce şaşkınlığa uğradım. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı.” diye konuştu.

“TERİM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Ayrılış süreci ve Fatih Terim tezahüratlarıyla ilgili görüşü istenen Tudor, “Şu anda o gece hakkında düşünüyorum ve her şey bana daha açık geliyor. O anda benim için her şey ve anlaşılır değildi ancak şu anda her şey benim için oldukça açık ve net. Fakat Fatih Terim hakkında yorum yapmak istemiyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

“MALATYASPOR MAÇINI DİKKATE ALMIYORUM ÇÜNKÜ…”

Galatasaray’dan ayrılış sürecinin normal olmadığına vurgu yapan Igor Tudor, “Batı’da çok fazla zaman geçirdim ve bu şekilde kovulmak benim için normal değil. 16 haftanın 14’ünde liderdik ve 17 hafta sonunda ciddi şekilde lider olma şansımız da vardı. Devre arasını bekliyorduk. Kulüpte birlikte oturup, geçtiğimiz birkaç ayda neler olduğunu ve kulüpte zayıf halkanın ne olduğunu bulup, ondan kurtularak, sonrasında Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk için bekleyebilirdik. Deplasmanda 3 maç kaybettik ve Türkiye’de deplasmanlar zor, ki biz Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 güçlü takıma kaybettik, onlar da şampiyonluk adayı. 4. mağlubiyeti dikkate almıyorum, çünkü maçtan önce benim ayrılığımın beklendiğini biliyordum.” dedi

“BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ, BAŞAKŞEHİR 5 ŞUTLA…”

Röportajında yeniden Medipol Başakşehir mağlubiyeti hakkında konuşan Hırvat teknik adam, “Başakşehir bize 5 şut çekti, 5 gol attı. Biz daha çok hücum ettik, daha çok şut çektik, ancak gol olmadı. O akşam, daha önce binlerce kez gördüm bir akşamdı. Beşiktaş’a karşı devre arasına kadar gol yemedik, ama sonra ilk golü onlar attı ve her şey tepetaklak gitti. Beşiktaş, Türkiye’nin en iyi takımı ve yıllardır en iyi oyunculara sahipler, harika oynuyorlar. Onlar Şampiyonlar Ligi’ne konsantre olduğu için şanslıydık ve bu yüzden şampiyonluk şansımız zayıftı.” açıklamasını yaptı.

“KÖTÜ DURUMDA DEĞİLİM ÇÜNKÜ HARİKA İŞ YAPTIK”

Görevden alınmasının büyük bir şok yaşatmadığını söyleyen Tudor, “Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım. Ayrılıktan sonra içine düştüğüm durumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yaz aylarından beri harika bir iş yapmıştık, takımın gidişatını gerçekten değiştirmiştik ve zirvenin sadece 1 puan gerisindeydik, şampiyonluk için de ciddi bir savaş veriyorduk. Kesinlikle kötü yaptığımız şeyler, yanlış hamleler ve kararlar vardı, ancak yaptığım iş konusunda emindim. Açıkçası, benim içime son verdikleri için kötü bir durumda değildim, çünkü harika bir iş yapmıştık.” yorumunu yaptı.

“BAŞKAN AYRILIK KARARINI ANLATIRKEN DEDİ Kİ…”

“Başkan ayrılırken sana ne dedi?” sorusuna yanıt veren Tudor, “Ayrıldıktan sonra başkan bana hiç olmayacak bir şey söyledi, ‘Burası Türkiye, burada bunlar olabiliyor.’ Tek söyleyeceğim şey bu. Onun ve tüm yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE’DE DE AYNI DURUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili de konuşan Tudor, “İstanbul’da fantastik hatıralar yaşadım, çünkü Galatasaray’da çalışmaktan gerçekten zevk aldım. Her adımda kulübü ve arkasında niye 20 milyon taraftar olduğunu açıkça gördüm. Kulüpte harika insanlar var. Harika iş arkadaşlarım oldu, ancak başkanın da iyi bir yanı vardı. Tek diyeceğim, futbol ciddi bir iştir ve bir denge olmadan yaşayamazsın. Bir maç kaybediyorsun ve reaksiyon ise 3 maç üst üste kaybetmişsin gibi oluyor. Kulüpte bir anda bu kadar negatif enerji yaratılması inanılmaz. Bu kulübün içindeki insanlara da yansıdı. Problem şu ki, eğer mantıklı düşünemezsen, gerçekçi değerlendirmelerin olmazsa, bir mağlubiyet geldiğinde bazı filmlerde olduğu gibi raydan çıkarsın. Bana Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de aynı şeylerin olduğunu söylediler.” diye konuştu.

“MUHALEFET, MEDYA KAN İSTİYOR“

Galatasaray yönetiminin kamuoyundan ve muhalefetten etkilendiğini aktaran Hırvat çalıştırıcı,”Galatasaray sahibi olan bir şahıs kulübü değil. Başkan ve yönetim seçiliyor. Politikada da böyledir, büyük bir sorunla başa çıkman gerekiyor. Bu yüzden muhalefet de çok etkili ve hep aktif. Birçoğu başkanı indirmeyi düşünüyor, sonucu ne olursa olsun. Medyanın da büyük bir etkisi olduğu için, ciddi bir baskı var. Hemen kan istiyorlar, kimse analizle, gerçekçi yaklaşımlarla ilgilenmiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.