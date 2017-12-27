Galatasaray’da çifte bomba! Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder

Fatih Terim, güçlü İtalya bağlantılarını kullanarak transferler için devrede. Hakan için Milan’a, Cengiz için Roma’ya opsiyonlu kiralama teklifleri sunulacak.

MESUT YILDIRIM / SÖZCÜ

Aslan, devre arasında güçlenmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli hedef bir sol bek ama gündemde iki Türk oyuncu var: Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder. Sezon başında Leverkusen'den Milan'a 20 milyon Euro'ya transfer olan Hakan, iki kulvarda 20 maçta forma giydi. Milano takımında, Almanya'daki performansından uzak kalan ve yeni hoca Gattuso ile anlaşamayan 23 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu Fatih Terim, verim alınamayan Belhanda'nın yerine düşünüyor.

Fatih Terim: `Florya haber merkezi gibi olmuş` Bucaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan ziyade devre arasıyla ilgili konuştu. Florya'ya çeki düzen vermeleri gerektiğini söyleyen Terim, kadrodaki oyuncuların büyük bir takımda olduğunu da fark etmeleri gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

HÜCUM GÜCÜNE KATKI

İmparator, bir dönem çalıştırdığı Milan ve eski öğrencisi Gattuso ile iyi ilişkilerini kullanarak transfer için bizzat uğraşacak. Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz için de Roma'nın kapısı çalınacak. Genç oyuncunun ligde sadece 10 maçta 318 dakika forma şansı bulması, transferin olabilirliğini güçlendiriyor. 21 yaşındaki oyuncu, sol kanada alternatif olarak düşünülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hem Hakan hem Cengiz için kulüplerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.