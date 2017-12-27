Fenerbahçe’nin yıldızı Mathieu Valbuena’dan ayrılık iddialarına açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena, 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, iyi bir takımla karşılaştıklarını söyledi. İstanbulspor karşısında ilk golü kaydettikten sonra işlerin biraz daha kolaylaştığını belirten Fransız oyuncu, bu tip maçlarda zor olanın ilk golü atmak olduğuna vurgu yaptı. Takımdan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlere “Fenerbahçe'de kupalar kazanmak, şampiyonluklar yaşamak istiyorum” cevabını veren Valbuena, ligin ilk yarısıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa ilk olarak maçı değerlendiren Valbuena, “İyi oynayan bir takımla karşılaştık. Karşımızda taktik anlamda ne yaptığını bilen bir takım vardı. Üçlü savunma oynadılar, kenarları iyi kapattılar. Sağlam durdular karşımızda. Böyle maçlarda en zoru ilk golü atmaktır. Maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala ilk golü bulduk. İlk golden sonra işler istediğimiz tarafa geldi ve ikinci golü de bulduk” dedi. MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Takımdan ayrılacağıyla ilgili çıkan dedikodularla ilgili sorulan soruya Valbuena, “Her dedikoduyu ciddiye alıp cevap versek çok uzun vaktimizi alır. Buraya bir proje doğrultusunda geldim. Kulüp bana çok büyük bir güven gösterdi ve şu anda bunu hissediyorum. Kendimi Fenerbahçe'de çok iyi hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de Fenerbahçe'de kupa kazanmak, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım. Kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Uzun süre için buraya imza attım. Bu imzaladığım sözleşmenin arkasında durarak Fenerbahçe'de başarılar elde etmek istiyorum. Mutluyum burada olmaktan dolayı. Takım arkadaşlarımla beraber bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak ve bu kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyoruz” cevabını verdi.

Yeni yılla ilgili de değerlendirme yapan Valbuena, “5-6 aydır buradayım. Geçen sezon istediklerini elde edememiş bir takım vardı. Böyle bir sezonun ardından bu sezona başladık. Çok büyük bir kulüpte olduğumuzu bilerek başladık bu sezona ama iyi giriş yapamadık açıkçası hatta 10 puan civarı bir fark oluşmuştu Galatasaray'la ama geri dönmeyi başardık. Rakiplere yaklaşmayı başardık. Şu anda çok az bir puan farkıyla devre arasına girdik. Takımımız her hafta gelişimini sürdürüyor. Her hafta üzerine katarak devam ediyoruz. Hedeflerimiz son derece net. Bu seneyi hedeflere odaklanmış şekilde noktaladık. Şu anda tatile gireceğiz ailelerimizle birlikte olacağız. İyi bir şekilde dinlendikten sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.