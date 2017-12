Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yaptı!

Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı! İngiliz ekibi, resmi twitter hesabından haklarında çıkan transfer haberlerini derlerken, Cenk iddiasına da değindi.

Everton Kulübü; Daily Mail’in Cenk Tosun hakkında yaptığı, “Everton, Beşiktaş’ın 20 milyon poundluk forveti Cenk Tosun ile ilgileniyor” haberini sayfasına taşıdı.

Merseyside ekibi, “Bu sayfadaki görüşler yerel ve ulusal basından alınmıştır ve Everton’ın görüşlerini yansıtmamaktadır” ifadesini kullandı.

| Catch-up on all the transfer talk in our daily round-up of what the papers are saying about Everton.https://t.co/Uq4cTX3Bkz pic.twitter.com/8JFPvimHsJ

— Everton (@Everton) 27 Aralık 2017