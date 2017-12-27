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Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yaptı!

İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Everton'ın resmi internet sitesi, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun ile medyada çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.
14:4427 Aralık 2017
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Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yaptı!

Everton, Cenk Tosun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı! İngiliz ekibi, resmi twitter hesabından haklarında çıkan transfer haberlerini derlerken, Cenk iddiasına da değindi.

Everton Kulübü; Daily Mail’in Cenk Tosun hakkında yaptığı, “Everton, Beşiktaş’ın 20 milyon poundluk forveti Cenk Tosun ile ilgileniyor” haberini sayfasına taşıdı.

27 Aralık 2017 Cenk Tosun ve Yılmaz Vural O Ses Türkiye yılbaşı özel programında O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun da sahne alacak. Cenk'in söyleyeceği şarkı şimdiden merak konusu olurken futbol dünyasının renkli ismi Yılmaz Vural da Cem Yılmaz'la düet yapacak. İlgili Haberi Oku

Merseyside ekibi, “Bu sayfadaki görüşler yerel ve ulusal basından alınmıştır ve Everton’ın görüşlerini yansıtmamaktadır” ifadesini kullandı.

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