Efsane futbolcu George Weah cumhurbaşkanı oldu!

1995'te yılın futbolcusu seçilen ve dünya futbolunun unutulmaz efsaneleri arasına giren George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

1995 yılının Ballon D’or ödülünün sahibi efsane futbolcu George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı seçildi. 51 yaşındaki eski futbolcu, 15 eyaletten 13’ünü kazandı.

73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, sadece iki ili kazanabildi. Weah, Liberya’nın 25. Cumhurbaşkanı oldu.

Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi çok önemli takımlarda oynayan Weah, Ballon d’Or’u kazanan tek Afrikalı futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Ligue1, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupasını da kazandı.Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ADAY OLMUŞTU

Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı. Liberya’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.

Weah, Afrika’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ellen Johnson Sirleaf’ın yerini alacak.

Liberya'da ilk kez demokratik olarak seçilen bir hükümetten diğerine iktidar devri oldu.