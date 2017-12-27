Attila Gökçe yazdı! Terim’den ‘bedelsiz’ hizmet…

Duayen gazeteci Atilla Gökçe son yazısında Fatih Terim, TFF ve Galatasaray arasındaki bermuda şeytan üçgenini yazdı...

İşte Atilla Gökçe’nin Fatih Terim’in ‘bedelsiz’ hizmetine vurgu yaptığı o yazı…

Fatih Terim'in yeniden işbaşı yapması “vaka-i hayriye”, hayırlı bir olaydır. Futbola vereceği hizmetin akamete -kesintiye- uğraması sadece kendi için değil, ülke futbolunun da zararına olurdu.

Bu arada itiraz sesleri de yükseliyor tabii… Örneğin değerli dostum Fatih Altaylı, Fatih Kuşçu ile yaptığı programda “Galatasaray'ın etik anlayışı yok mudur? Futbol Federasyonu'nun görevden uzaklaştırdığı bir hoca, yaptığı yanlışın bedelini ödemiş mi oluyor? Aynı sezonda Galatasaray'da işbaşı yapması ne kadar etiktir? Ben olsam Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirmezdim” diyor.

Galatasaray taraftarları içinde Fatih Hoca'nın gelişini bayram gibi kutlayanların yanı sıra kuşkuyla karşılayanların da olması gayet normaldir. Önemli olan yaşadıklarımızdan hep birlikte ders çıkarıp çıkaramadığımızdır.

Fatih Terim, iki günlük antrenmanla, taşların yerini de fazla oynatmadan biraz “motivasyon”, biraz da “taktik dokunuşlarla” TT Arena'daki Göztepe maçını 3-1 kazandı. Taraftar da özlediği heyecanı ve başarıyı doya doya yaşadı. İlk yarının sonunda tatile giren takım, şimdi lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde… Şampiyonluk için hiç de umutsuz değil!

Bu arada basına açık toplantıda söyledikleri de önemli: “20 Ocak'a kadar ayrı bir sözleşme, 31 Mayıs'a kadar ayrı bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmelerde belirtilen süre içinde ücret kısmı “bedelsiz” olacaktır.”

31 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni sözleşmede ise Terim'e 1 yıllık görev verilecek, yılda 3 milyon Euro ödenecektir.

Duygusallığı bir yana bırakırsak… Terim, görevden ayrılmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı 12 milyon liralık tazminat davasının herhangi bir nedenle zaafa uğramasını istemiyor. TFF ile sözleşmesinin Haziran 2018'e kadar sürdüğünü belirterek Galatasaray'da o süre dolana kadar “bedelsiz” çalışacağını açıklıyor.

TFF avukatlarının mahkemeye verdikleri dilekçede ise “Beş yıllık sürenin bitimine 1 yıl kala görevden ayrılmanın bu kadar önemli bir talebi haklı çıkaramayacağı” ileri sürülüyor. Avukatların verdiği dilekçelerde Terim'le uzlaşma zemini arandığını hissettim. Bakalım, hakimler ne karar verecek?

Fatih Terim’in Galatasaray’a 4. kez teknik patron olarak göreve geldiğini Galatasaray KAP’a bu şekilde bildirmişti;

Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01’de “Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında” konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.

Yapılan bu açıklamaya göre Fatih Terim, 2018-2019 futbol sezonunun başlangıcına kadar 1905 TL aylık ücret karşılığında Galatasaray’da görev alacak…

Galatasaray`da çifte bomba! Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder Fatih Terim, güçlü İtalya bağlantılarını kullanarak transferler için devrede. Hakan için Milan'a, Cengiz için Roma'ya opsiyonlu kiralama teklifleri sunulacak. İlgili Haberi Oku