Asamoah Gyan uçuracak! ‘Baby Jet’

Geçtiğimiz günlerde Kayserisporlu Asamoah Gyan'ın ülkesi Gana'da bir havayolu firması kurduğu haberini paylaşmıştık sizinle bu habere ilişkin birkaç gelişme yaşanmış o gelişmeleri de aktaralım...

Ülkesinde lakabı olan “Baby Jet” adında bir hava yolu firması kuran Gyan, bu havayolu firması için gerekli lisans ve izinleri de tamamlamış.

Gana’da açılan “2017 Airshow” havacılık fuarında konuşan ülkenin Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo; Gyan’ın gerekli izinleri aldığını ve firmanın hayata geçmesi için var gücüyle çalıştığını söylemiş.

Akufo-Addo ayrıca ülke dışında yaşamını sürdüren diğer Ganalı yatırımcılara da kendi ülkelerinde havacalık sektörüne yatırım yapma çağırısında bulunmuş.

Gyan’ın “Baby Jet” havayolu şirketi ticari hayatına öncelikle kargo taşımacılığı ile başlayıp daha sonra yolcu taşımacılığına geçecekmiş.