7Days EuroCup | TOFAŞ 76-80 Zenit St. Petersburg

7Days EuroCup'ta ülkemizi temsil eden TOFAŞ, D Grubu 10. maçında konuğu Zenit St. Petersburg'a 80-76 mağlup olarak Avrupa macerasını noktaladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu 10. hafta mücadelesinde Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımına 80-76 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Bursa temsilcisi, çıktığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Pierria Henry, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Raymar Morgan, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, Evgeny Voronov’un üçlüğü karşısında ilk basketlerini Kenny Kadji ile buldu. Sammy Mejia ve Kadji’nin sayıları sonrası Raymar Morgan’ın üçlüğüyle 6. dakikada durumu 11-14’e getiren Bursa temsilcisi, Raymar Morgan ve Tony Crocker’ın sayıları sonrası ilk çeyreği 15-16 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Gordon, Reynolds ve Siminovic ile skor üreten Rus temsilcisi, 13. dakikayı 15-26 önde geçti. Rakibin 10-0’lık serisine kaptan Mejia’nın basketiyle son veren TOFAŞ, Barış Ermiş ve Sammy Mejia’nın elinden üçlükler bulsa da konuk ekip, Gordon ve Simonovic’in basketleriyle soyunma odasına 34-43 üstünlükle girdi.

Avrupa macerası sona erdi

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine fırtına gibi başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Raymar Morgan ve Sammy Mejia’nın üçlükleriyle 22. dakikada durumu 42-43’e getirdi. Morgan’ın sayılarıyla 46-45 üstünlüğü sağlayan Mavi Yeşilliler, devamında Kadji, Sammy Mejia ve Raymar Morgan ile skor bulsa da son çeyreğe 58-60 geride başladı.

Karşılıklı sayıların olduğu dördüncü periyodun başında TOFAŞ, Raymar Morgan’ın elinden sayılar bulurken, son 8.34’e 62-62 eşitlikle girildi. Barış Ermiş’in turnikesiyle 64-62 öne geçen Bursa temsilcisi, Reynolds’un üçlüklerine engel olamayınca bitime 4.53 kala 64-70 geriye düştü. Ivan Paunic’in üç sayılık basketiyle yeniden hayata dönen ev sahibi ekip, üst üste hücumlardan boş dönünce maçı çevirme şansını değerlendiremedi. Sergey Karasev’in üçlüğü bitime 2.16 kala skoru 67-75’e getirirken, kalan bölümde Kenny Kadji ve Pierria Henry ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 76-80 mağlup ayrılarak Avrupa macerasını noktaladı. Basketbolda All-Star 2018`in tarihi belli oldu! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2018'in biletleri satışa sunuldu. İlgili Haberi Oku

Salon: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Petros Papapetrou, Mario Majkic, Igor Dragojevic

TOFAŞ: Morgan 21, Barış 10, Yiğit, Crocker 2, Mejia 21, Pierria 2, Owens, Paunic 3, Kadji 15

Başantrenör: Orhun Ene

Zenit ST Petersburg: Reynolds 13, Lazarev, Karasev 12, Vikhrov, Voronov 11, Simonovic 12, Whittington 1, Harper 2, Kuric, Valiev 2, Gordon 27

Başantrenör: Vasily Karase

1. Periyot: 15-16 (Zenit St. Petersburg)

Devre: 34-43 (Zenit St. Petersburg)

3. Periyot: 58-60 (Zenit St. Petersburg)

5 faul alan: Morgan (36.26) (TOFAŞ)