Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu | Gençlerbirliği 1-0 Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Gençlerbirliği Bursaspor maçı ile başladı. Başkent ekibi Gençlerbirliği konuğu Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Gençlerbirliği, konuğu Bursaspor’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Başkent temsilcisi kıran kırana geçen maçta avantajı 24’te Petar Skuletic’in kaydettiği golle yakaladı. Bursaspor kalan bölümde özellikle son dakikalarda baskı kurmayı başarsa da skoru eşitlemeyi başaramadı.

Hızlı hücumlarla farkı açma şansı yakalayan ev sahibi de gelen fırsatları değerlendirmezken maç 1-0’lık skorla sona erdi. Eşleşmenin rövanş maçı Bursa’da 16-18 Ocak tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselmeyi başaran ekibi bu karşılaşma belirleyecek. CANLI | Galatasaray Bucaspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Galatasaray Bucaspor maçı ile devam ediyor. Fatih Terim'in göreve gelmesiyle taraftarını sevindiren Galatasaray, İzmir ekibi Bucaspor karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Ahmet İlhan (Murat Duruer dk. 57), Scekic, Ndiaye, Skuletic, Khalili (Kemal İssah dk. 30), Zeki Yavru, Jailton (Milinkovic dk. 36)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Faty, Ekong, Tarouco, Furkan Soyalp (Sinan Bakış dk. 46), Amoako Atta (Yusuf Erdoğan dk. 73), Barış Yardımcı, Aziz Eraltay, Onur Atasayar (Delarge dk. 62), Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gol: Skuletic (dk. 25) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Onur Atasever (Bursaspor)