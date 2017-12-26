Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu | Gençlerbirliği 1-0 Bursaspor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Gençlerbirliği, konuğu Bursaspor’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Başkent temsilcisi kıran kırana geçen maçta avantajı 24’te Petar Skuletic’in kaydettiği golle yakaladı. Bursaspor kalan bölümde özellikle son dakikalarda baskı kurmayı başarsa da skoru eşitlemeyi başaramadı.
Hızlı hücumlarla farkı açma şansı yakalayan ev sahibi de gelen fırsatları değerlendirmezken maç 1-0’lık skorla sona erdi. Eşleşmenin rövanş maçı Bursa’da 16-18 Ocak tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselmeyi başaran ekibi bu karşılaşma belirleyecek.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Ahmet İlhan (Murat Duruer dk. 57), Scekic, Ndiaye, Skuletic, Khalili (Kemal İssah dk. 30), Zeki Yavru, Jailton (Milinkovic dk. 36)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Faty, Ekong, Tarouco, Furkan Soyalp (Sinan Bakış dk. 46), Amoako Atta (Yusuf Erdoğan dk. 73), Barış Yardımcı, Aziz Eraltay, Onur Atasayar (Delarge dk. 62), Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gol: Skuletic (dk. 25) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Onur Atasever (Bursaspor)