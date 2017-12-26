Uğur Boral kimdir? Uğur Boral hangi takımlarda oynadı ve nereli?

Uğur Boral kimdir? FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasında itirafçı olan Uğur Boral'ın hayatı ve oynadığı takımlar hakkında detaylar merak ediliyor. İşte eski milli futbolcu Uğur Boral'ın özgeçmişi ve futbol hayatı hakkında ayrıntılar...

Uğur Boral FETÖ/ PDY'nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınmıştı, eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu ve Uğur Boral kimdir sorusu merak edilmeye başlandı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral'ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

UĞUR BORAL KİMDİR?

Uğur Boral 14 Nisan 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuş, sol açık ve sol bek mevkinde forma giymiş eski Türk futbolcudur. Futbola profesyonel olarak 2001 yılında Alibeyköyspor’da başladı. 2002-03’de Kocaelispor’da oynadı. 2003-04 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Gençlerbirliği’nde oynadığı ilk maç 2002-2003 Sezonu Süper Lig 24. hafta maçıdır. Devre arasında kiralık olarak Ankaraspor’da oynadı ve şampiyonluk yaşadıktan sonra Gençlerbirliği’ne döndü. Gençlerbirliği’nde 2003 ile 2006 yılları arasında toplam 63 resmi maçta 4.234 dakika forma giydi, 10 gol attı, 5 asist yapmıştır ve 14 sarı kart görmüştür. 2006-2007 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Sevilla maçında harika oynayan Uğur, takımı galibiyete taşıyan isimlerden biri olmuştur. 2011-12 sezonu devre arasında Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Samsunspor’la 5 aylık sözleşme imzalamıştır.Samsunspor’da ilk golünü 12 Şubat 2012’de Eskişehirspor’a atmıştır. Samsun formasıyla toplam 10 maça çıkan Boral, Samsunspor’un Sivasspor ile oynadığı kader maçında forma giymiştir. Fakat bu maçta ne kadar pozisyona girse de takımının mağlup olmasını engelleyememiş ve takımı küme düşmüştür. 2012-13 sezonu öncesinde Samsunspor’dan ayrılan millî futbolcu Uğur Boral Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Uğur Boral Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 700 bin Euro garanti ücret, maç başına da 10 bin Euro aldı.