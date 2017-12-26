Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’ndan kamuoyu açıklaması

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç'tan kamuoyu açıklaması.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak´ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Masa Tenisi Milli Takımları ile ilgili olarak Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdiği rapordaki iddialara, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına cevap verme gereği duymuştur.

Sayın vekilin beyanında ismi geçen yabancı sporcular farklı dönemlerde Türk vatandaşlığına kabul edilerek Türk Milli Takımında görev almış sporculardır.

Melek Hu ve Ahmet Li haricindeki sporcuların halen Milli takımda oynadıkları izleminin verilmesi, Türk Milli Takımlarında hiç Türk sporcunun olmadığının vurgulanması gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma yapılmadan, ilgili Federasyondan bilgi alınmadan hazırlanmış raporun, talihsiz bir çalışma olduğu kadar, kamuoyunu yanıltıcı bir yanı da bulunmaktadır.

2020 Olimpiyat kadromuzda Türkiye doğumlu 12 sporcu yer alırken, sadece 2 Çin kökenli sporcu yer almaktadır. Hemen hemen her ülke milli takımında yarışan Çin kökenli sporcular ülkemizde minimum sayıdadır. Gençay Menge, Batuhan Ulucak, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Özge Yılmaz, Simay Kulakçeken, Ece Haraç ve Aybüke Öner, 2017 yılında ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarıyla temsil etmişlerdir. Bu isimler arasında yer alan iki sporcumuz Özge Yılmaz ve Ece Haraç, Uluslararası Arena´da elde ettikleri başarılarla, henüz 15 yaşında olmalarına rağmen A Milli Takımı kadrosuna alınmışlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarıyla mücadele etmişlerdir.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Kasım 2016´da göreve gelen yeni başkan ve yönetimin seçim beyannamesinde belirtilen yerli ve milli vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Federasyonun devşirme sporcularla ilgili politikaları hakkındaki düşüncelerini yazılı ve görsel basın aracılığıyla birçok defa kamuoyu ile paylaşmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.